8 artisti manga illustreranno le cover di alcuni romanzi classici per bambini

La fiera estiva del libro per bambini "Kimi wa Mada, Meisaku no Omoshirosa wo Shiranai / You Still Donn't Know How Interesting the Classics Are) ha pubblicato delle nuove edizioni di otto romanzi classici dedicati a un target infantile, con delle copertine realizzate da acclamati artisti dell'industria dei manga.

L'elenco dei mangaka che parteciperanno all'iniziativa è il seguente:

Inio Asano (Solanin, Goodnight Punpun): Nantsume Soseki's Botchan

Paru Itagaki (BEASTARS): Hugh Lofting's Doctor Dolittle

Haruko Ichikawa (Land of the Lustrous): Kenji Miyazawa's Night of the Galatic Railroad

Hiroyuki Eto (Mahojin Guru Guru): L. Frank Baum's The Wonderful Wizard of Oz

Sumito Ōwara (Keep Your Hands Off Eizouken!): Jules Verne's Two Years of Vacation

Sukerakko (Ōkii Inu): Kenji Miyazawa's The Restaurant of Many Orders

Arina Tanemura (Phantom Thief Jeanne, Full Moon O Sagashite): Enid Blyton's The Twins at St. Clare's

Lily Hoshino (Zakuro creator, Penguindrum character designer): Robert Louis Stevenson's Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde

Queste speciali edizioni saranno disponibili alla vendita durante la fiera, che si terrà a metà Giugno. Coloro che ne acquisteranno una avranno la possibilità di vincere, attraverso una lotteria, una borsa esclusiva illustrata con la cover del libro.

Ci saranno in palio 50 borse, ognuna caratterizzata da un'illustrazione di copertina. L'editore Polar, inoltre, organizzerà un contest su Twitter - dal 17 al 25 Giugno - per regalare altre 64 borse gratuite.

