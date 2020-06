8 Man vs Cyborg 009: annunciato il manga crossover

Il numero del mese di Agosto, del magazine seinen Champion Red, ha annunciato una nuova produzione dell'autore Kyoichi Nanatsuki (Project Arms, Genma Taisen Rebirth) e l'artista Masato Hayase (Genma Taisen Rebirth).

Si tratta di un manga crossover - 8 Man vs Cyborg 009 - che come potrete intuire dal titolo metterà a confronto i personaggi delle rispettive serie animate. Il debutto dell'opera è fissato per il 18 Luglio, e per l'occasione sarà disponibile in bundle uno speciale booklet di 8 Man, che includerà un finale differente dal manga originale.

Il manga di Cyborg 009, di Shotaro Ishinomori, ha ispirato un adattamento animato nel 1968, 1979 e nel 2011, e diverse trasposizioni cinematografiche nel 1966, 1967 e nel 1980. Più di recente, precisamente nel 2012 e nel 2016, sono state realizzate altre due pellicole - 009 Re: Cyborg e Cyborg 009 Call of Justice.

Per quanto riguarda il manga di 8 Man, invece, le sue radici risalgono al 1963, quando gli autori Kazumasa Hirai e Jiro Kuwata diedero vita alla prima serie incentrata sui cyborg, battendo sul tempo Cyborg 009, che fu pubblicato soltanto pochi mesi dopo.

