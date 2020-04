82 anni fa Superman arrivava sulla Terra con Action Comics 1!

Due anni fa Superman ha festeggiato 80 anni, e con lui è impossibile non ricordare la pubblicazione del primo albo della testata Action Comics. L'impatto e l'importanza che un volume del genere ha finora ottenuto è impressionante, e ad oggi il primo supereroe ad essere apparso sulle pagine di un fumetto rimane ancora estremamente apprezzato.

Come riportato nel post della pagina Facebook di Lucca Comics&Games, che trovate in fondo alla pagina, era il 18 aprile del 1938 quando Action Comics #1 veniva pubblicato. Credendo nell'idea nata dalle menti di Joe Shuster e Jerry Siegel, gli editori di quella che sarebbe diventata in futuro la DC Comics, decisero di pubblicare una storia nuova, particolare, con protagonista un alieno proveniente dal pianeta Krypton, distante migliaia di anni luce e ormai distrutto.

Il coraggio di questa piccola casa editrice si ripercuote ancora oggi in tutte le testate dedicate a Clark Kent e al suo alter-ego senza occhiali. Il volume in questione rimane una pietra miliare del fumetto statunitense, sia per l'introduzione della figura del supereroe, sia per il valore storico che ha acquisito con il passare degli anni.

Con centinaia di storie pubblicate, crossover con altri superiori sia Marvel che DC, e con una quantità infinita di serie, film e videogiochi, l'ultimo figlio di Krypton rimane uno dei pilastri del fumetto, insieme naturalmente anche a Batman, che ha debuttato in Detective Comics #27, altra testata tra le più longeve negli Stati Uniti, e Spider-Man della "rivale" Marvel Comics.

Ricordiamo inoltre che di recente la copertina di Action Comics #1 è stata invasa dagli Heroes di My Hero Academia.