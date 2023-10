'Tis time for torture, princess: ecco anche un poster per l'anime

Il sito web ufficiale dell'adattamento animato di 'Tis Time for "Torture" Princess (Hime-sama, "Gōmon" no Jikan Desu) ha svelato il primo video promozionale e il nuovo poster della serie. L'anime sarà presentato in anteprima in Giappone nel Gennaio 2024.

'Tis Time for "Torture" Princess ha ricevuto un encomio speciale da parte di un famoso mangaka, e racconta le vicenda della Principessa Imperiale, la quale è stata catturata dai demoni. L'Orda Infernale cerca in ogni modo di tirarle fuori i segreti del suo Impero mettendo in atto incessanti torture quali: video game, toast gustosi e bubble wrap. Riuscirà la coraggiosa principessa a resistere e non rivelare nessuna informazione?

L'autore del manga Robinson Haruhara, è noto per il suo manga Senyū che ha ispirato due anime televisivi nel 2013. Il manga di 'Tis Time for "Torture" Princess è stato lanciato sul servizio Shonen Jump+ di Shueisha in Giappone il 4 aprile 2019. Il servizio MANGA Plus di Shueisha ha rilasciato l'opera in inglese quell'Ottobre.

La serie sarà diretta da Yōko Kanemori mentre Kazuyuki Fudeyasu, già sceneggiatore di Vita da Slime del quale arriveranno nuovi episodi, sarà responsabile delle sceneggiature. Toshiya Kōno e Satoshi Furuhashi disegneranno i personaggi e Masaru Yokoyama comporrà la musica.

E voi? Siete curiosi di vedere cosa riserverà questo anime esilarante?