    My Hero Academia 353: l'avvertimento intimidatorio rivolto al Numero Uno

La furia e l’odio di Dabi sembrano essere estinti. Il capitolo 353 di My Hero Academia potrebbe essere definito come un passaggio di testimone da Shoto Todoroki, uscito vincitore da una delle battaglie più intense della serie, e suo padre Endeavor, Pro Hero Numero Uno, al centro di un’inevitabile quanto terribile minaccia.

La notizia riguardo la vittoria di Shoto contro suo fratello maggiore Toya si è rapidamente diffusa tra gli Heroes coinvolti nella battaglia finale, grazie all’incoraggiante messaggio pronunciato dall’ex Simbolo di Pace All Might. Mentre Shoto cerca di riprendersi grazie anche al sostegno dei compagni, giunti tempestivamente sul campo di battaglia, suo padre Endeavor si trova con Hawks al Gunga Mountain Resort, pronti a fronteggiare All For One.

Il messaggio di All Might riesce a raggiungere anche Enji, e non appena l’antagonista apprende la notizia della sconfitta di Dabi cerca di provocare il Pro Hero, facendolo sentire responsabile del decadimento del suo primogenito. E in una splendida tavola finale Horikoshi ci presenta il ritorno di All For One in tutta la sua pericolosità, e determinato a sconfiggere Endeavor.

Per concludere vi lasciamo agli spoiler del capitolo 354 di My Hero Academia, in arrivo domenica 29 maggio su Manga Plus, e al fantastico video promozionale sull'arco finale di Shonen Jump.