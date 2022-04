  Boruto 69: un importante personaggio è pronto a morire per Konoha?

Gli ultimi appuntamenti col manga di Boruto: Naruto Next Generations si sono dimostrati centrali sia per l'avanzamento della trama, e la concretizzazione della minaccia di Code ed Eida, sia per nuove informazioni riguardanti il marchio Karma del protagonista, sopravvissuto ad un attacco letale.

Mentre Shikamaru tenta di comprendere le straordinarie capacità di Eida comunicando con Amado, nel capitolo 69 del manga, Sasuke sta affrontando una discussione piuttosto delicata con il suo allievo. Ripercorrendo quanto avvenuto diverse ore prima, Boruto spiega al maestro di essere stato lui a chiedere a Kawaki di ucciderlo, per poter salvare l'intero villaggio.

"È l'unico a cui avrei potuto chiedere una cosa così irragionevole, perché ci consideriamo praticamente dei fratelli. La stessa cosa vale per lui. Ha capito e accettato la mia risolutezza" a queste parole Sasuke ha reagito con una frase dal tono amaro e capace di stupire molti lettori: "Potrei essere io a dover mostrare risolutezza".

Considerato l'argomento della conversazione appare ovvio il riferimento ad un suo possibile sacrificio per salvare di Konoha, per quanto la situazione in cui si trova ora il villaggio sembra aver preso una piega piuttosto interessante, grazie alla proposta avanzata da Shikamaru a Eida, ovvero diventare un'alleata per poter incontrare il suo adorato Kawaki. E voi credete che Sasuke potrebbe davvero perdere la vita nel futuro della serie? Ditecelo nei commenti.

