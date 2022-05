 ONE PIECE RED: la piccola Uta nei character design ufficiali del film

Le novità riguardanti la pellicola ONE PIECE: RED continuano ad interessare molti degli appassionati dell’epopea piratesca ideata da Eiichiro Oda, soprattutto per quanto riguarda il nuovo personaggio di Uta, figlia di Shanks, che ricoprirà un ruolo centrale al fianco di Luffy e compagni, e di cui è stato mostrato un nuovo character design.

Dopo il reveal dei diversi design dei Mugiwara e degli altri personaggi che vedremo nel corso della pellicola, la pagina Twitter ufficiale della produzione ha condiviso l’immagine che potete trovare in calce alla notizia. La silhouette in uno dei primi poster rivelati, e poi il design di Uta da adulta hanno effettivamente catturato l’attenzione di molti fan, che finalmente possono vedere come sarà rappresentata durante tutto il corso della pellicola, partendo dai suoi ricordi e da flashback dedicati alla sua infanzia e ad altri, importanti, momenti della sua crescita distante o al fianco di suo padre.

Dai disegni, presenti in calce, si comprende come nel corso di tutta la vita Uta sia stata legata al mondo della musica, dalle cuffie onnipresenti e personalizzate. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto. Per finire ricordiamo che Uta ha ricevuto anche una figure da Black Studio, e vi lasciamo ad alcune novità sullo stato della produzione e sull'uso della 3DCG nel film.