86: Eighty Six, l'anime si prepara a tornare con i nuovi episodi: ecco il nuovo trailer

Dopo un paio di mesi di pausa, lo studio di animazione A-1 Pictures sta ultimando gli ultimi dettagli per il ritorno sul piccolo schermo di 86: Eighty Six con il secondo cour della prima stagione. Per l'occasione, dunque, lo staff ha mostrato al pubblico il nuovo trailer promozionale.

La prima parte ha ricevuto un'ottima accoglienza dal pubblico che ha molto apprezzato lo svolgimento della trama e i temi trattati quali l'emarginazione, il razzismo e tanto altro ancora. Ad ogni modo, proprio come aveva promesso il team la settimana scorsa, puntuale è disponibile da oggi il nuovo trailer di 86: Eighty Six, lo stesso che potete ammirare grazie al video allegato in calce alla notizia.

La clip mostra una Lena più tenace che mai, pronta a reagire agli ultimi avvenimenti della prima parte con i sopravvissuti del corpo di Sheen fuggiti dalla zona di tracciamento. Anche la seconda tranche di episodi dovrebbe arrivare in ottobre su Crunchyroll, ma qualora non abbiate mai sentito parlare della storia la trama recita quanto segue: "La Repubblica di San Magnolia è in guerra con la nazione confinante, l'Impero, che prosegue da ormai diversi anni grazie a una serie di veicoli militari senza pilota. In risposta ai loro attacchi, la Repubblica ha sviluppato una tecnologia simile per far fronte all'avversario, riuscendo persino, stando ai dati rilasciati al pubblico, a limitare le perdite. Ma nella realtà dei fatti le vittime sono invece più di quanto dichiarate. Infatti, al di fuori dell'85° distretto della Repubblica ne esiste un 86°, il fantomatico "distretto inesistente", dove uomini e donne continuano a combattersi senza sosta. Sheen è il comandante sul campo di un distacco degli 86 mentre Lena, invece, comanda il proprio distacco dalle retrovie, tramite l'ausilio di una comunicazione speciale."

