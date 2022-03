86: Eighty Six, l'anime ritorna con il penultimo episodio

L'adattamento anime di 86: Eighty Six stava riscuotendo un discreto successo in Giappone e in tutto il mondo, merito della distribuzione in simulcast da parte di Crunchyroll. Tuttavia, i problemi di produzione dello studio di animazione hanno ritardato gli ultimi due episodi della serie televisiva.

Era lo scorso dicembre quando A-1 Pictures annunciò il rinvio degli ultimi due episodi di 86. La produzione aveva deciso che avrebbe slittato le due puntate conclusive nel mese di marzo per dare il tempo allo staff di ultimare i preparativi e migliorare la qualità del finale di stagione.

Come promesso, dunque, 86: Eighty Six è tornato con l'attesissimo episodio 11 che dovrebbe compiere il suo debutto nella giornata di oggi su Crunhyroll, persino sottotitolato in italiano, a partire dalle 18:30. Per l'occasione, lo studio ha mostrato anche un trailer di anticipazione, lo stesso allegato in calce alla notizia, con i momenti salienti del penultimo episodio.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che il 10 aprile si terrà un evento speciale legato ad 86 nel quale i fan si aspettano succulenti novità in merito al progetto anime, magari legato all'annuncio di una seconda stagione. E voi, invece, siete contenti del ritorno dell'anime? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.