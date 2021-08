86 Eighty Six: l'anime torna presto con il secondo cour, trailer in uscita il 17 agosto

Lo studio di animazione A-1 Pictures ha recentemente annunciato che l'anime 86: Eighty Six tornerà a ottobre con il secondo cour, e che il primo trailer della Parte 2 sarà mostrato il 17 agosto durante la trasmissione in diretta "District 85.5 Information Station". La serie continuerà ad essere disponibile in simulcast su Crunchyroll Italia.

L'adattamento anime di 86: Eighty Six ha preso il via lo scorso aprile ed è entrato in pausa a fine giugno, dopo la trasmissione del mid-season finale. La serie tornerà a ottobre con il secondo cour, composto da 12 episodi, e si concluderà con la trasposizione degli eventi raccontati nei Volumi 2 e 3 della light novel. Vi ricordiamo che la serie originale di Asato Asato conta 10 Volumi pubblicati in Giappone, ed è inedita in Italia.

Qualora non abbiate mai sentito parlare della serie in questione, la trama recita quanto segue: "La Repubblica di San Magnolia è in guerra con la nazione confinante, l'Impero, che prosegue da ormai diversi anni grazie a una serie di veicoli militari senza pilota. In risposta ai loro attacchi, la Repubblica ha sviluppato una tecnologia simile per far fronte all'avversario, riuscendo persino, stando ai dati rilasciati al pubblico, a limitare le perdite. Ma nella realtà dei fatti le vittime sono invece più di quanto dichiarate. Infatti, al di fuori dell'85° distretto della Repubblica ne esiste un 86°, il fantomatico "distretto inesistente", dove uomini e donne continuano a combattersi senza sosta. Sheen è il comandante sul campo di un distacco degli 86 mentre Lena, invece, comanda il proprio distacco dalle retrovie, tramite l'ausilio di una comunicazione speciale".

E voi cosa ne pensate? State seguendo l'anime? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che J-Pop ha portato in Italia il manga di 86: Eighty Six, adattamento dell'omonima serie di romanzi.