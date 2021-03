86: Eighty Six, confermati i due cour: ecco quanti episodi avrà l'anime

Lo studio di animazione dietro a Sword Art Online, A-1 Pictures, è pronto al debutto di 86: Eighty Six, adattamento omonimo della light novel fantascientifica scritta da Asato Asato e illustrata da Shirabi. La trasposizione, inoltre, andrà avanti per almeno due cour, ovvero due stagioni.

86: Eighty Six debutterà ufficialmente il prossimo 10 aprile, ma abbiamo avuto già modo di dare un assaggio al comparto tecnico messo in campo da A-1 Pictures nel trailer promozionale pubblicato qualche settimana fa. Ci sono molte aspettative nei riguardi di questo progetto in virtù della popolarità del romanzo in patria. Come se ciò non bastasse, lo staff ha programmato per l'adattamento ben due cour di episodi per un totale di 22 o 24 puntate. Salvo imprevisti, dunque, 86: Eighty Six ci accompagnerà fino alla fine dell'estate.

Qualora non abbiate mai sentito parlare della serie in questione, la trama dell'anime qui segue: "La Repubblica di San Magnolia è in guerra con la nazione confinante, l'Impero, che prosegue da ormai diversi anni grazie a una serie di veicoli militari senza pilota. In risposta ai loro attacchi, la Repubblica ha sviluppato una tecnologia simile per far fronte all'avversario, riuscendo persino, stando ai dati rilasciati al pubblico, a limitare le perdite. Ma nella realtà dei fatti le vittime sono invece più di quanto dichiarate. Infatti, al di fuori dell'85° distretto della Repubblica ne esiste un 86°, il fantomatico "distretto inesistente", dove uomini e donne continuano a combattersi senza sosta. Sheen è il comandante sul campo di un distacco degli 86 mentre Lena, invece, comanda il proprio distacco dalle retrovie, tramite l'ausilio di una comunicazione speciale".

