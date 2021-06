86: Eighty Six, il primo cour è terminato: previsto un episodio speciale prima della pausa

86: Eighty Six, l'eccezionale anime sci-fi di A-1 Pictures trasmesso in simulcast su Crunchyroll Italia, ha da poco trasmesso il mid-season finale, e pochi istanti fa è stato confermato che tornerà con un episodio speciale prima della pausa. La puntata extra uscirà il 26 giugno, e si intitolerà "Rossi sbocciano i papaveri sul campo di battaglia".

86: Eighty Six è un anime tratto dalla light novel di Asato Asato, realizzato da A-1 Pictures (Sword Art Online, Kaguya-sama: Love is War) e trasmesso in Giappone e in occidente dal 10 aprile 2021. Lo studio ha confermato che la prima stagione sarà composta da 23 episodi divisi in due cour, ovvero in due trimestri, separati a loro volta da un breve periodo di stop. L'anime ha trasmesso le prime 11 puntate, e ora trasmetterà un episodio speciale prima della pausa.

Al momento non sono stati rivelati dettagli sul ritorno dell'anime, anche se l'ipotesi più probabile è quello della ripresa della trasmissione in autunno. A-1 Pictures deve ancora terminare i lavori sul film di Sword Art Online: Progressive e Kaguya-sama: Love is War 3, quindi è probabile che sfrutti i mesi estivi per completare 86: Eighty Six, prima di tornare a lavorare sulle altre due opere di grande successo.

La prima parte di stagione di 86: Eighty Six ha trasposto gli eventi raccontati fino al Capitolo 2 del secondo Volume della Light Novel. Il secondo cour dovrebbe terminare con l'adattamento dei Volumi 2 e 3. L'opera al momento conta 10 Volumi pubblicati in Giappone, ed è inedita in Italia.