86: Eighty Six, gli episodi 22 e 23 dell'anime usciranno in ritardo

L'anime di 86: Eighty Six sta riscuotendo un buon successo in tutto il mondo. Tratto dall'omonima light nover scritta da Asato Asato e disegnata da Shirabi, 86: Eighty Six narra le vicende di Shinn e Lena dell'86° distretto della Repubblica di San Magnolia, difensori del loro paese contro i continui attacchi dell'Impero.

Nonostante la prima stagione non sia ancora conclusa, un evento speciale di 86: Eighty Six annunciato per il prossimo aprile fa già pensare a una seconda stagione. L'anime prodotto dallo studio A-1 Pictures ha adattato fedelmente l'opera originale, attirando l'approvazione dei lettori della light novel ma anche quella di chi si è approcciato per la prima volta a 86: Eighty Six.

Purtroppo, studio A-1 Pictures ha avuto diversi ritardi e problemi di produzione tra cui lo slittamento dell'episodio 7 di 86: Eighty Six. Secondo l'insider @SugoiLITE, sarebbe sorto un nuovo problema che porterà al rinvio degli episodi 22 e 23, previsti per le prime due settimane di gennaio 2022. Le cause del ritardo sarebbero da ricondurre a problemi del team di produzione e alcuni conflitti nella programmazione dell'anime.

La fonte dell'annuncio non è ovviamente ufficiale, quindi la notizia va presa con le pinze. Per tutti quelli che volessero recuperare l'anime di 86: Eighty Six, i 20 episodi usciti finora sono disponibili su Crunchyroll con i sottotitoli in italiano.