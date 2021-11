86: Eighty Six: evento speciale ad aprile, nuova stagione in vista?

Sin dal suo annuncio le aspettative nei confronti dell'adattamento anime di 86: Eighty Six sono salite alle stelle alla luce di una light novel originale forte di una grande community di lettori. Attualmente la serie sta riscuotendo un discreto successo e non è da escludersi una grossa novità nei prossimi mesi.

Certo, la produzione di 86: Eighty Six non sta avendo vita facile dal momento che lo studio A-1 Pictures ha dovuto rinviare per ben due volte la trasmissione dell'anime, in particolare l'uscita dell'episodio 7, previsto inizialmente il 14 novembre, e di quello successivo che vedrà la luce solo il prossimo 5 dicembre.

La prima stagione di 86: Eighty Six è infatti composta da 23 episodi ma suddivisi in due parti, scelta tecnica dettata da esigenze di produzione. Nonostante qualche intoppo la serie sta comunque godendo di un discreto apprezzamento al punto tale che il team ha ufficialmente annunciato un evento speciale che si terrà il 10 aprile 2022 e a cui parteciperà il cast per interpretazioni dal vivo. Una manifestazione del genere potrebbe fornire la vetrina ideale per l'annuncio di un eventuale sequel, conferme che tuttavia conosceremo soltanto nelle prossime settimane, magari in occasione dell'ultimo episodio.

