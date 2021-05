86: Eighty Six, un leak svela il numero di episodi totale dell'anime

L'adattamento anime di 86: Eighty Six sta alzando l'asticella episodio dopo episodio e molti spettatori stanno cambiando idea con i vari sviluppi di trama che la serie tv sta proponendo ogni settimana. Ad ogni modo, i fan potranno festeggiare dato che l'anime ci accompagnerà per ben due cour.

Come se ciò non bastasse, l'adattamento animato curato dallo studio dietro a Sword Art Online è un successo anche in patria al punto tale che è stato persino annunciato un manga prequel. Di questo passo, inoltre, non è da escludere che la serie possa essere rinnovata per una seconda stagione e che A-1 Pictures decida di puntare sempre di più su quella che sembra essere una nuova gallina dalle uova d'oro per lo studio.

Ad ogni modo, sembra che il servizio di streaming cinese iIQIYI si sia lasciato scappare un importante dettaglio dal momento che ha inserito il numero totale di episodi dell'anime: pertanto, dunque, 86: Eighty Six ci accompagnerà per ben 23 episodi. Tuttavia, è bene ricordare che queste puntate saranno suddivise in due tranche, rispettivamente di 11 e 12 episodi, separate presumibilmente da tre mesi di pausa. Se così fosse, a scapito di cambi di rotta improvvisi, la seconda parte dovrebbe debuttare nella stagione autunnale.

E voi, invece, state seguendo l'anime ispirato alla light novel fantascientifica scritta da Asato Asato e illustrata da Shirabi? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.