86: Eighty Six, non c'è pace per l'anime: gli ultimi due episodi usciranno a marzo

Era tra i più attesi del 2021 e l'anime di 86: Eighty Six, l'adattamento tv dell'omonima light novel di Asato Asato e Shirabi, è stato uno dei titoli più seguiti grazie ad un'ottima narrazione e ad una storia che segue passo dopo passo l'evolversi della caratterizzazione dei vari protagonisti.

Qualche giorno fa era trapelata la notizia del rinvio degli episodi 22 e 23 di 86: Eighty Six, gli ultimi due del secondo cour e che avrebbero di fatto chiuso la prima stagione dell'anime. A quanto pare, tuttavia, lo studio A-1 Pictures ha avuto non poche difficoltà in sede di produzione e già in tre occasioni la compagnia è stata costretta a rinviare la messa in onda di alcune settimane.

Per le ultime due puntate, tuttavia, l'attesa sarà ben più lunga del previsto in quanto la loro messa in onda è stata posticipata a marzo 2022 a causa di problemi di produzione. Il 21° episodio, invece, è regolarmente atteso all'uscita il 25 dicembre. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che ad aprile è atteso anche un evento speciale per 86: Eighty Six che potrebbe riservare piacevoli sorprese come un eventuale annuncio di un sequel.

Non ci resta dunque che attendere ancora un paio di mesi per conoscere come finirà la prima stagione dell'anime. E voi, invece, vi aspettavate una sorte del genere? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.