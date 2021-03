86: Eighty Six: nuovo trailer per l'attesissimo anime dallo studio di Swort Art Online

Dallo Studio dietro a Sword Art Online a breve debutterà 86: Eighty Six, uno dei titoli più ambiziosi della stagione primaverile per via dello staff di tutto rispetto che parteciperà al progetto. In attesa dell'uscita dell'anime, diamo un'occhiata al comparto tecnico con l'ultimo trailer promozionale.

Lo scorso dicembre il team ha confermato la data d'uscita per 86: Eighty Six che, salvo imprevisti, compirà il suo debutto il prossimo 10 aprile. Nelle scorse ore, lo staff di A-1 Pictures ha finalmente rilasciato un nuovo video promozionale, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che ci permette di dare uno sguardo non soltanto alla componente action ma anche ai vari personaggi dell'opera. Inoltre, sempre all'interno del trailer sarà possibile ascoltare un estratto del nuovo brano di Hiroyuki Sawano, uno dei compositori più apprezzati all'interno del panorama nipponico.

Qualora non abbiate mai sentito parlare prima ad ora dell'adattamento televisivo della novel di Asato Asato, la trama di 86: Eighty Six qui segue:

"La Repubblica di San Magnolia è da tanto tempo in guerra con la nazione confinante, l'Impero, grazie a una serie di veicoli militari senza pilota. In risposta ai loro attacchi, la Repubblica ha sviluppato anch'essa una tecnologia analoga per far fronte all'avversario, riuscendo persino, stando ai dati rilasciati al pubblico, a limitare le perdite. In realtà, furono diverse le vittime. Infatti, al di fuori dell'85° distretto della Repubblica ne esiste un 86°, il fantomatico "distretto inesistente", dove uomini e donne continuano a combattersi senza sosta. Sheen è il comandante sul campo di un distacco degli 86 mentre Lena, invece, comanda il proprio distacco dalle retrovie, tramite l'ausilio di una comunicazione speciale".

