86: Eighty Six, online la sigla di apertura della seconda parte di stagione

Le puntate inedite di 86: Eighty Six sono già disponibili nel catalogo di Crunchyroll, in lingua originale e con i sottotitoli in italiano. Ascoltiamo quindi la sigla di apertura dell'anime prodotto da A-1 Pictures.

In calce alla notizia è presente un tweet condiviso dall'account @Seasonal_OP che ci permette di sentire la canzone di inizio delle prossime puntate inedite di 86. Gli appassionati della light novel scritta da Asato Asato con i disegni ad opera di Shirabii hanno accolto con entusiasmo il pezzo, in particolare per le scene che accompagnano la canzone, che raccontano parte delle vicende dell'opera. Inoltre i fan di 86: Eighty Six potranno acquistare la versione Blu-Ray/DVD della seconda parte della stagione: come potete leggere nel messaggio condiviso da @somoskudasai i 12 episodi inediti saranno infatti pubblicati in 4 diversi Blu-Ray, anche se per ora non conosciamo ulteriori dettagli a riguardo.

Per chi non conoscesse la serie invece, 86: Eighty Six è ambientato nella Repubblica di San Magnolia, dove seguiamo le vicende di Lena, giovane comandante dello squadrone di Shin e dei suoi compagni, impegnati a combattere contro le truppe dell'Impero e discriminati dagli altri cittadini della Repubblica. Se cercate altre informazioni a riguardo, ecco la nostra anteprima di 86: Eighty Six.