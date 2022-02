86: Eighty Six, previsto un evento speciale in Giappone per l'anniversario dell'anime

L'anime di 86: Eighty Six sta riscuotendo un discreto successo, nonostante la serie non sia ancora terminata. Dopo quasi un anno dall'esordio, durante il quale ci sono stati numerosi rinvii di episodi, finalmente gli ultimi due episodi di 86: Eighty Six usciranno a marzo. Nonostante ciò, la serie è riuscita ad ottenere un buonissimo seguito.

86: Eighty Six è la serie anime tratta dall'omonima light novel scritta da Asato Asato e disegnata da Shirabi. La storia narra le vicende di Shinn e Lena, soldati dell'86° distretto della Repubblica di San Magnolia, chiamati al duro compito di proteggere il loro paese dai continui attacchi dell'Impero. La serie è disponibile in Italia su Crunchyroll.

Nonostante la prima stagione non sia ancora finita, si era già vociferato di un evento speciale di 86: Eighty Six ad aprile. L'account Twitter ufficiale @anime_eightysix ha confermato l'evento speciale, che si terrà il 10 aprile, a un anno esatto dalla messa in onda del primo episodio della serie. All'evento prenderanno parte i doppiatori della serie e gli interpreti musicali, e la sensazione è quella di poterci attendere annunci importanti riguardanti 86: Eighty Six.

Seconda stagione in vista, quindi? Sembra ancora presto per dirlo, visti i problemi di produzione della prima. Nonostante ciò, siamo fiduciosi che il futuro della serie possa essere roseo.