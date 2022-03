86: Eighty Six, la seconda stagione si farà? Ecco cosa sappiamo

Sin dalle prime informazioni sull'avvio della produzione, l'adattamento televisivo di 86: Eighty Six aveva già conquistato l'interesse di molti appassionati di anime e manga. La prima stagione sarà riuscita a soddisfare il pubblico tanto da garantirle un sequel? Ecco cosa sappiamo a riguardo.

Lo scorso fine settimana si è definitivamente conclusa la stagione 1 di 86: Eighty Six dopo due cour di cui le ultime due puntate slittate di un paio di mesi a causa di problemi di produzione. Ad ogni modo, normalmente la messa in cantiere di un sequel di una serie televisiva dipende da diversi fattori, tra i più importanti l'impatto sulle vendite -blu ray e dell'opera originale- e materiale a disposizione da trasporre.

Sul secondo punto non c'è di che preoccuparsi dal momento che la stagione 1 si è conclusa insieme al terzo volume della light novel omonima, il tutto senza considerare che attualmente l'autore ha pubblicato in Giappone con la casa editrice ben 11 numeri. Sul fronte più delicato, quello delle vendite, invece il successo è stato garantito da molteplici fattori: oltre 3500 copie vendute contando il primo e il secondo cofanetto dei Blu Ray, un risultato eccellente stando alle medie del settore, senza contare la spinta alle vendite del romanzo originale che ha permesso alla light novel di restare per diversi mesi di seguito nella top 10 tra i titoli più venduti della settimana in Giappone, costringendo anche colossi come Amazon ad effettuare più volte un re-stock.

Le premesse per una stagione 2 di 86: Eighty Six, dunque, ci sono tutte. Già un rumors ha preannunciato la messa in produzione del seguito e un evento speciale è atteso il 10 aprile per festeggiare l'anniversario dell'anime. Secondo voi, invece, il sequel si farà? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.