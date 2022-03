86: Eighty Six, la nuova stagione è già in produzione secondo un rumor

L'episodio 23 di 86: Eight Six, ora disponibile alla visione su Crunchyroll, ha portato gli spettatori verso il finale di stagione. L'avventura, però, potrebbe presto continuare. Secondo alcuni rumor, un sequel verrà annunciato a breve.

Dopo una trasmissione a dir poco travagliata, a marzo sono usciti gli ultimi due episodi di 86: Eighty Six. Il secondo cour della prima stagione anime, dunque, è finalmente giunto al termine. Pare tuttavia che l'adattamento della light novel scritta da Asato Asato e disegnata da Shirabi andrà in pausa solamente per pochissimo.

Sul web, circola notizia dell'imminente ritorno di 86: Eighty Six. Come vedete nel leak in calce all'articolo, una nuova stagione pare già essere in produzione, pronta per essere trasmessa nell'ottobre del 2022. Il rumor è da prendere ovviamente con le pinze, ma l'ufficialità potrebbe essere annunciata all'evento speciale di 86: Eighty Six previsto per l'anniversario dell'anime ad aprile.

La prima stagione di 86: Eighty Six, composta da due cour disponibili su Crunchyroll, è stata prodotta dallo studio d'animazione A1-Pictures, i cui lavori potrebbero essere stati rinnovati anche per la Stagione 2.

La novel di 86: Eighty Six conta al momento 11 volumi pubblicati, solamente tre dei quali adattati dall'anime. Quindi, data l'ampia disponibilità di materiale originale, non sarebbe difficile vedere il ritorno della serie già in questo 2022.