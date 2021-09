86: Eighty Six torna il 2 ottobre con i nuovi episodi, online trailer finale e key visual

86: Eighty Six, l'anime dello studio di Sword Art Online e Kaguya-sama: Love is War, tornerà il 2 ottobre con la seconda parte della prima stagione, composta da altri 12 episodi. Il primo cour dell'anime è stato trasmesso da aprile a giugno 2021, ed è visibile gratuitamente con i sottotitoli in italiano su Crunchyroll.

86: Eighty Six è un anime tratto dalla serie di light novel di Asato Asato, molto popolare in Giappone con circa 1,5 milioni di copie stampate. Il primo cour dell'adattamento anime è stato trasmesso dal 10 aprile al 20 giugno 2021 nell'arco di 11 episodi, e ha trasposto gli eventi raccontati fino alla secondo metà del Volume 2 dei romanzi leggeri. Il secondo cour completerà l'adattamento dei Volumi 2 e 3, su un totale di 10 Volumi pubblicati.

Il trailer finale visibile in cima all'articolo annuncia l'entrata in scena di tre nuovi personaggi, Frederica Rosenfort, Ernst Zimmerman e Shiden Iida, rispettivamente interpretati da Misaki Kuno (Momo Kawamoto in Un marzo da leoni), Yuya Uchida (Hendrickson in The Seven Deadly Sins) e Asuna Tomari (Kyo Soma in Fruits Basket). Frederica Rosenfort è anche protagonista della nuova key visual visibile in calce.

E voi cosa ne dite? Seguirete la seconda parte dell'anime? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che J-Pop ha portato in Italia il manga di 86: Eighty Six, adattamento dell'omonima serie di romanzi.