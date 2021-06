86: Eighty Six torna ad ottobre con i nuovi episodi, arriva la conferma di A-1 Pictures

Il primo cour di 86: Eighty Six è terminato, e poche ore fa A-1 Pictures ha rivelato che l'anime sci-fi tornerà ad ottobre con i nuovi episodi. A differenza della prima parte di stagione, lo studio ha confermato che la seconda tranche includerà una puntata in più, per un totale di 23 episodi complessivi.

86: Eighty Six è un anime basato sulla serie di romanzi leggeri di Asato Asato, attualmente in corso in Giappone con 10 Volumi pubblicati. La prima stagione dell'anime ha preso il via il 10 aprile 2021 e si è conclusa il 19 giugno con la trasmissione del mid-season finale, ovvero l'episodio 11. Il 26 giugno è stata trasmessa una puntata speciale che funge da recap. L'anime tornerà ad ottobre e proseguirà per altri 12 episodi, completando l'adattamento dei Volumi 3 e 4 della serie di light novel.

86: Eighty Six è approdato sul piccolo schermo con grandi aspettative da parte del pubblico, ampiamente soddisfatte grazie al superbo lavoro svolto da A-1 Pictures, ormai confermatosi che uno dei migliori studi d'animazione giapponesi. Dopo aver terminato i lavori sulla seconda parte della prima stagione, lo studio tornerà a concentrarsi sul film di Sword Art Online: Progressive e su Kaguya-sama: Love is War 3.

