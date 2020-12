86 -Eighty Six-, trailer e data d'uscita per l'anime dallo studio di SAO e Blue Exorcist

Nel corso dell'evento live "Important Bulletin Stream" di poche ore fa, è stato mostrato per la prima volta in video l'attesissimo 86, adattamento anime del best seller di Asato Asato e Shirabi. Il trailer ufficiale mostra le incredibili animazioni A-1 Pictures (SAO, Kaguya-sama: Love is War) e conferma l'uscita nel mese di aprile 2021.

86 -Eighty Six- è una serie di light novel pubblicata da febbraio 2017 e attualmente in corso con 8 Volumi disponibili. La serie ha già ricevuto un adattamento manga, in corso di serializzazione sulle pagine della rivista seinen Young Gangan di Square Enix. La produzione di un adattamento anime era stata stata rivelata lo scorso marzo.

La trama dell'opera, scritta da Asato Asato, è la seguente: "La Repubblica di San Magnolia è stata attaccata a lungo dalla nazione confinante, l'Impero, grazie a una serie di veicoli militari senza pilota. In risposta ai loro attacchi, la Repubblica ha sviluppato una simile tecnologia per combattere l'avversario, riuscendo persino a subire poche perdite stando alle versioni ufficiali. In realtà, furono diverse le vittime. Infatti, al di fuori dell'85° distretto della Repubblica ne esiste un 86°, il fantomatico "distretto inesistente", dove uomini e donne continuano a combattersi senza sosta. Sheen è il comandante sul campo di un distacco degli 86 mentre Lena, invece, comanda il proprio distacco dalle retrovie, tramite l'ausilio di una comunicazione speciale".

Toshimasa Ishii (Erased, Occultic;Nine) dirige l'anime presso A-1 Pictures, mentre Toshiya Ono (The Promised Neverland, Blue Exorcist) si occupa della sceneggiatura. L'autore sta lavorando su due fronti, visto che è impegnato anche nella stesura dello script dell'anime di Shadow House presso CloverWorks. Tetsuya Kawakami (Interviews with Monster Girls, Robot Girls Z) disegna i personaggi sotto la supervisione di Shirabi, mentre il leggendario Hiroyuki Sawano (compositore de L'Attacco dei Giganti) e Kohta Yamamoto (L'Attacco dei Giganti 4, Kingdom 3, The Seven Deadly Sins) curano la colonna sonora.

L'anime debutterà in Giappone ad aprile e presumibilmente arriverà anche in occidente. Una volta terminata la produzione, A-1 Pictures tornerà a lavorare sul nuovo film di Sword Art Online.