86: Eighty Six, il terzo trailer porta i protagonisti in guerra

Nuovi dettagli ed un ulteriore video promozionale sono stati diffusi per 86: Eighty Six, l'adattamento animato dell'omonima light novel scritta da Asato Asato. Entriamo più nel dettaglio.

Il filmato in questione è stato diffuso recentemente durante l'AnimeJapan 2021 ed è visibile in copertina a questa news. In esso vengono mostrati dapprima i numerosi personaggi dell'opera e successivamente gli stessi mentre prendono parte alle battaglie che coinvolgono la Repubblica di Magnolia e l'Impero Giad. Durante gli scontri è possibile ascoltare parte della sigla d'apertura "3-bun 29-byo" di Hitorie. La ending cantata da Hiroyuki Sawano venne invece presentata già in un precedente trailer di 86: Eighty Six.

L'opera diretta da Toshimasa Ishii segue la storia degli abitanti dell'ottantaseiesimo distretto della Repubblica discriminati dal governo del paese e sfruttati in guerra contro l'Impero. In particolare il gruppo del protagonista, Shinei Nozen, verrà guidato dalla nobile Vladilena Milizé.

86: Eighty Six sarà trasmesso in due cour separati ed avrà inizio il 10 Aprile 2021. La produzione è affidata a A-1 Pictures e tra i membri dello staff vi sono Toshiya Ono, per la sceneggiatura, e Tetsuya Kawakami, per il character design.

Cosa ne pensate del nuovo trailer? Lasciateci un commento. Si ricorda inoltre che l'arrivo in Italia del manga è stato annunciato da J-POP durante i festeggiamenti del quindicesimo anniversario.