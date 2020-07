8Kaijuu è il nuovo successo di Shueisha? Il primo capitolo diventa virale in due giorni

La Shueisha è sempre alla ricerca di nuovi successi per continuare il suo dominio editoriale sulle altre case. Con Weekly Shonen Jump ha iniziato 4 serie nuove di zecca, mentre su Shonen Jump+ continua la marcia inarrestabile di SpyXFamily. Ma è appena iniziato 8Kaijuu sulla piattaforma.

Naoya Matsumoto non è tra gli autori più famosi di casa Shueisha. Circa una decina d'anni fa si guadagnò un posto su Weekly Shonen Jump con Nekowappa, manga che però non durò per molto tempo rivelandosi un flop. Passò alcuni anni dopo sulla rivista digitale Shonen Jump+ e fu tra i primi a essere serializzato sulla piattaforma. Qui presentò Pochikuro che non divenne di certo un successo.

È tornato in questi giorni sulla piattaforma con una nuova serie, 8Kaijuu, conosciuto in Giappone col nome di Kaiju 8-go. In un mondo assediato dai Kaiju, mostri giganti che possono distruggere una città, c'è chi è capace di fermarli e metterli KO. Ma c'è anche chi dopo si deve occupare dei resti, lavorando dietro le quinte senza fare la parte dell'eroe. Tra questi c'è un uomo insoddisfatto del suo lavoro che però viene coinvolto in un evento inaspettato diventando un Kaiju. Ciò gli consente di realizzare i suoi sogni.

Nonostante il nome del mangaka non noto, su Shonen Jump+ c'è stata una vera e propria corsa nel leggere il primo capitolo di 8Kaijuu pubblicato il 2 luglio. Dopo soli due giorni, il caporedattore di Shonen Jump+ Hosono Shuhei ha comunicato che il primo capitolo del manga ha avuto oltre un milione di visualizzazioni. Un record in così breve tempo che potrebbe quindi confermare che il futuro dei manga arriva dal mondo digitale e non da Weekly Shonen Jump. Su MangaPlus 8Kaijuu è disponibile in spagnolo ma non in inglese, mentre può essere letto anche in lingua originale da Shonen Jump+ cliccando sul link alla fonte. Il capitolo 2 di 8Kaijuu sarà pubblicato il 9 luglio.