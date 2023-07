9 elementi che rendono Jujutsu Kaisen migliore di altri shonen

Dati alla mano, Jujutsu Kaisen è una delle migliori serie shonen degli ultimi anni, e più in generale di sempre. Ma perché l'opera di Gege Akutami ha riscosso così tanto successo? Ecco 10 motivi validi che rendono Jujutsu Kaisen una lettura e visione imperdibile.

Jujutsu Kaisen sta per finire e a meno di un finale davvero disastroso, la serie scritta da Gege Akutami resterà impressa come una delle più riuscite di sempre. Ma quali sono gli elementi dietro un tale successo?

Di shonen con cattivi potenti e memorabili ne possiamo ricordare a bizzeffe, ma nessuna serie ha dei villain con design stravaganti come Jujutsu Kaisen. Juzo indossa solo un grembiule, Hanami è sostanzialmente un vegetale, mentre Mahito può rimodellare le carni delle persone.

Restando in tema, i cattivi hanno motivazioni ben diverse da quelli di altre opere. I villain di Naruto sono eroi che hanno fallito, mentre quelli di Jujutsu Kaisen sembrano solamente puramente malvagi e con ragioni oneste e fedeli a sé stessi.

Jujutsu Kaisen è uno dei pochi shonen con elementi horror e dark fantasy. Nessuna serie di successo contemporanea può avvalersi di scene crude e cupe come quelle rappresentate da Akutami sensei.

I personaggi femminili di Jujutsu Kaisen sono riusciti. Tra tutte Nobara e Maki occupano un ruolo di rilievo ai fini della trama e non sono solamente delle comparse o utili ai fini del fanservice.

In Jujutsu Kaisen non sono presenti delle romance inserite solamente per lo script. Nella serie di Akutami non si fa cenno di storie d'amore di cui nessuno sente il bisogno.

Nella storia di Jujutsu Kaisen i protagonisti muoiono realmente, e non vengono uccisi solamente per poi essere riportati in vita in qualche modo assurdo.

Gojo Satoru è un personaggio overpowered che possiede una caratterizzazione vivace e avvincente.

In ONE PIECE Rufy sogna di diventare Re dei Pirati, Naruto intendeva diventare Hokage, mentre Yuji Itadori non ha particolari desideri e combatte solamente per restare in vita.

In Jujutsu Kaisen sono presenti personaggi dalla storia angosciante e dalle emozioni negative che però superano i classici cliché.