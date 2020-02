Il 923° episodio di ONE PIECE si mostra in un ricco trailer

L'intramontabile epopea di ONE PIECE è oramai famosa in tutto il mondo, una produzione cartacea di grandissimo livello targata Eiichiro Oda che successivamente ha visto anche il sopraggiungere di un adattamento animato che ha contribuito a rendere il franchise ancor più famoso, con milioni di fan sparsi in tutto il mondo.

Nel corso di questi ultimi mesi, in particolare, ciò che ha fatto particolarmente parlare i fan può riassumersi nell'ultimo arco narrativo dell'anime di ONE PIECE, ovvero quello dedicato a Wano, il quale ha permesso ai fan di entrare in un nuovo mondo fatto di grandi personaggi, indimenticabili colpi di scena e scontri all'ultimo sangue.

Con il susseguirsi degli episodi e degli avvenimenti, i fan si sono ovviamente ritrovati ad infiammare sempre di più i social, alla costante ricerca di nuove informazioni sul futuro di Rufy e dei suoi compagni. Ebbene, per la gioia di tutti loro, nel corso di queste ultime ore è stato pubblicato su Twitter un ricco trailer - visionabile a fondo news - dedicato alla 932° puntata dell'opera, attualmente attesa per la prossima domenica. Come potete vedere nel video, l'episodio si preannuncia bello ricco d'avvenimenti, in quel fantastico connubio che riesce a unire momenti drammatici ad altri più spiccatamente comici.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo infine che proprio recentemente è stato pubblicato uno splendido spot pubblicitario a tema ONE PIECE attraverso il quale è stato dato un nuovo volto alla battaglia di Marineford.