Il 925° episodio di ONE PIECE si mostra in un nuovo trailer

Nel mentre che vengono annunciate nuove e interessanti produzioni pensate per arricchire l'offerta d'anime e manga, le opere più famose e importanti continuano a tirare avanti per la propria strada pubblicando nuovi episodi e volumi pensati per tenere impegnate le proprie esigenti fanbase, sempre affamate di novità.

Tra queste figura ovviamente anche l'indimenticabile epopea di ONE PIECE, la creatura concretizzatasi grazie al duro lavoro di Eiichirō Oda che con il suo adattamento animato è infine giunto al tanto atteso arco narrativo di Wano, con la nostra ciurma di pirati preferita ritrovatasi per l'ennesima volta a dover fare i conti con un mondo tutto nuovo - e caratterizzato da una sua peculiare cultura - e con pericolose minacce pronte a fargli la pelle.

Ebbene, nel corso di queste ultime ore è stato pubblicato su Twitter un nuovo video promozionale - che potete visionare scorrendo a fondo news - dedicato alla 925° puntata della serie animata di ONE PIECE, video in cui è possibile vedere alcuni dei personaggi e degli eventi che si presenteranno nel corso dell'episodio, con scontri all'ultimo sangue che andranno a farla da padrone.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che l'ultima puntata di ONE PIECE ha mostrato la nuova arma di Sanji. Inoltre, attraverso gli ultimi capitoli del manga di ONE PIECE, sono giunte importanti rivelazioni che hanno saputo far parlare parecchio i fan.