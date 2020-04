Il 928° episodio di ONE PIECE si mostra in un nuovo trailer

Lo sappiamo tutti molto bene, quello di ONE PIECE è un franchise dalle dimensioni oramai praticamente sconfinate, uno dei più grandi successi dell'industria anime/manga che grazie al duro lavoro di Eiichirō Oda ha spopolato in tutto il mondo, prima con un manga e successivamente con il sopraggiungere di un adattamento animato.

Proprio a riguardo di quest'ultimo, come probabilmente saprete, oramai ci troviamo nel pieno dell'arco narrativo dedicato a Wano, con i nostri pirateschi protagonisti ritrovatisi a dover affrontare nuove insidie in un mondo unico e ricco di fascino che, come facilmente immaginabile, ha preso velocemente piede tra i fan, i quali si sono espressi molto positivamente sulle ultime puntate.

Ebbene, attraverso Twitter è ora stato pubblicato un nuovo e interessante video promozionale - che voi potete visionare scorrendo a fondo news - dedicato all'atteso 928° episodio di ONE PIECE. Andando più nel dettaglio, il video permette di vedere alcuni dei personaggi che andranno susseguendosi nel corso della puntata, insieme a qualche scontro che già da ora pare assai adrenalinico.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente è stato annunciato a sorpresa il primo concerto musicale dedicato a ONE PIECE. Inoltre, in questi ultimi giorni sono stati rivelati i dati di vendita per i singoli numeri delle più importanti serie manga, numeri che mettono chiaramente in mostra la grande forza di ONE PIECE.