La 929° puntata di ONE PIECE si mostra in un nuovo trailer

La ricca e longeva epopea di ONE PIECE, manga concretizzatosi grazie al constante lavoro di un ormai famosissimo Eiichirō Oda che ha visto un'esplosione del franchise ancor più dirompente quando quest'ultimo è stato trasposto in una serie animata, continua a tenere milioni di spettatori incollati allo schermo.

La saga animata è oramai arrivata da tempo all'intrigante arco narrativo di Wano e, d'episodio in episodio, ci ha permesso di vedere la ciurma di Cappello di Paglia intenta a dover affrontare nuovi e temibili avversari in un mondo che - ancora una volta - ha saputo caratterizzarsi per culture, filosofie di pensiero e modi di vivere totalmente diversi rispetto a tutto ciò che avevamo visto fino a quel momento.

Ora che però siamo giunti alle fasi calde dell'epopea di Wano, i fan sono particolarmente eccitati e desiderosi di scoprire cosa avverrà nelle prossime puntata. Ebbene, attraverso Twitter è stato pubblicato un nuovo video promozionale dedicato al 929° episodio della produzione, trailer visionabile a fondo news e attraverso il quale è possibile vedere alcuni dei personaggi e degli eventi che andranno a rappresentare le parti più "calde" della puntata.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente è stato confermato che Kohei Horikoshi di My Hero Academia collaborerà con Oda in ONE PIECE Magazine 9. Inoltre, in questi ultimi giorni è stato pubblicato un video a tema ONE PIECE dove la nostra amata ciurma di pirati ci consiglia di lavarci sempre le mani per evitare di farci contagiare dal coronavirus.