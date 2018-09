A Certain Magical Index 3: nuovo teaser per l'imminente debutto della terza stagione!

Diffuso un nuovo video promozionale di A Certain Magical Index 3, l'attesissima terza stagione della serie animata tratta dal romanzo di Kazuma Kamachi.

È passato molto tempo dagli ultimi aggiornamenti che hanno riguardato l'uscita della terza stagione di A Certain Magical Index (To aru Majutsu no Index 3). Finalmente è pronto, questo autunno è previsto il debutto ufficiale della serie animata e come celebrarla se non con un teaser fresco di pubblicazione?

Questa volta il soggetto del video è Mikoto Misaka, più elettrica e spumeggiante che mai! Il personaggio sarà nuovamente interpretato da Rina Satou. L'energia della ragazza è come al solito incredibile e contagiosa, mentre viene inquadrata in vari momenti e manifestare emozioni diverse l'una dall'altra. Possiamo ben immaginare il perchè Misaka sia così amata e apprezzata dai fan.

Siete carichi e pronti a vedere questa nuova stagione? Non dovremo aspettare ancora a lungo. A Certain Magical Index tornerà sul piccolo schermo a partire dai primi di ottobre prossimo.

Lo staff di produzione sarà lo stesso del film A Certain Magical Index The Movie: The Miracle of Endymion, uscito nel 2013. A dirigere il progetto presso lo studio J.C. Staff sarà Hiroshi Nishikiori, la sceneggiatura sarà curata da Hiroyuki Yoshino e il character design sarà affidato a Yuichi Tanaka.

To aru Majutsu no Index nasce come serie di light novel giapponese scritta da Kazuma Kamachi e illustrata da Haimura Kiyotaka, pubblicata nel 2004 composta di 22 volumi più tre speciali. Nel 2011 è iniziata una seconda serie intitolata Shinyaku: To aru majutsu no index, la cui pubblicazione è ancora in corso e conta fino ad ora 17 volumi. A quest'opera sono state adattate due stagioni animate, andate in onda rispettivamente nell'autunno del 2008 e nell'autunno del 2010, seguite dal lungometraggio nel 2013. La serie ha ispirato anche un manga spin-of e un OVA. In Italia la versione manga è edita da Star Comics

La storia si svolge in un mondo in cui le abilità soprannaturali sono all'ordine del giorno. L'attenzione si focalizza su Toma Kamijo, uno studente delle superiori che sembra non possedere nessuna particolare abilità esper capace di negare i poteri degli altri. Grazie all'incontro con una misteriosa ragazza in fuga dalla chiesa, Index, il giovane sarà in grado di comprendere a pieno il pericolo che minaccia la società.

Chi di voi ha avuto modo di vedere le prime due stagioni? Vi sono piaciute?