A Certain Magical Index III: pubblicata la key visual del nuovo arco narrativo

La terza stagione della trasposizione animata A Certain Magical Index è in procinto di vedere pubblicato il diciottesimo episodio della serie, e, a quanto pare, la puntata andrà a dare inizio a quello che sarà il nuovo arco narrativo, di cui oggi vi proponiamo la prima key visual.

Il prossimo 8 febbraio andrà in onda il prossimo episodio di A Certain Magical Index III, e cioè la puntata numero 18, che si intitolerà "L'alleanza delle nazioni indipendenti", che andrà, a quanto ci riportano le fonti ufficiali del franchise, a stabilire l'inizio di un nuovo arco narrativo, denominato provvisoriamente "Russian-Arc", e cioè arco della Russia.

Proprio in previsione dell'arrivo di questa nuova avventura, è stata pubblicata nelle scorse ore una key visual dedicata a A Certain Magical Index III, che riportiamo per voi in calce alla presente notizia. Come potete vedere voi stessi, l'immagine riporta i personaggi principali della serie, e cioè Toma Kamijo, Accelerator, Shiage Hamazura e Fiamma of the Right, che cerca di prendere qualcosa allungando la sua mano destra sullo sfondo.

A Certain Magical Index III è una serie di light novel giapponese scritta da Kazuma Kamachi e illustrata da Haimura Kiyotaka, pubblicata dal 10 aprile 2004 al 10 ottobre 2010 contando 22 volumi più tre speciali, per un totale di 25. La saga ha poi dato origine a una lunga serie di opere collaterali che hanno spaziato da altre light novel fino ad arrivare a manga, serie televisive animate e lungometraggi, un successo che continua tutt'oggi.