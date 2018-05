A Certain Scientific Railgun: ammiriamo le nuove illustrazioni dedicate a Mikoto Misaka

Noto principalmente nel campo delle light novel e delle doujinshi, l’apprezzato illustratore nipponico DSmile, nelle ultime ore, ha dedicato alcuni suoi disegni alla bella e potente Mikoto Misaka, protagonista dell’anime Toaru Kagaku no Railgun (anche noto come "A Certain Scientific Railgun").

Visionabili in calce all’articolo, le tre illustrazioni non solo celebrano il compleanno dell’eroina, che nella storia cade appunto il 2 maggio, ma ce la mostrano con indosso dei vestiti alquanto particolari. La prima illustrazione realizzata da DSmile vede Mikoto indossare degli abiti molto pesanti e, non a caso, lo stesso autore ha commentato il disegno con nomignolo “Russia Mikoto-Chan”.



La seconda immagine, invece, ci mostra Mikoto in abiti scolastici e particolarmente in imbarazzo, portandoci a pensare che la sua espressione impacciata sia in qualche modo dovuta all’amato Touma Kamijou. Il terzo ed ultimo disegno, infine, vede Mikoto con indosso una t-short davvero graziosa, un outfit che probabilmente la ragazza non sfoggerei mai in pubblico, se non all’interno della propria abitazione, lontano da occhi indiscreti. Non trovate anche voi che sia davvero adorabile?

Spin-off della light novel giapponese A Certain Magical Index, A Certain Scientific Railgun è un manga incentrato sul personaggio di Mikoto Misaka, la terza Esper di Livello 5 più forte della Città Accademica e soprannominata da tutti “Railgun”. Ancora il corso, l'opera si compone attualmente di 13 volumetti, e negli anni scorsi ha già ispirato una serie d’animazione divisa in due stagioni, per un totale di 48 episodi e un OAV. Sfortunatamente sia il manga che l’omonimo anime sono ancora inediti nel Bel Paese.