A Certain Scientific Railgun, annunciata ufficialmente la terza stagione dell'anime!

In occasione dell’evento "Dengeki Bunko 25th Anniversary Fall Dengeki Festival” che si è tenuto in Giappone soltanto ieri, è stato annunciato che l’anime intitolato A Certain Scientific Railgun (anche noto in patria come Toaru Kagaku no Railgun) riceverà una terza stagione.

Sfortunatamente la produzione non ha svelato alcuna finestra di lancio, ma si è limitata a pubblicare il breve trailer visionabile in chiosa all’articolo e una key visual che vi proponiamo a piè di pagina. È stato inoltre confermato che la nuova stagione sarà diretta ancora una volta da Tatsuyuki Nagai preso lo studio d’animazione J.C. Staff.



Il cast vocale del progetto vede Rina Satou nei panni della protagonista Mikoto Misaka (una delle fanciulle più amate dagli appassionati di animazione giapponese), mentre Satomi Arai sarà l'imprevedibile Kuroko Shirai, Aki Toyosaki sarà Kazari Uiharu, Kanae Itō sarà Ruiko Saten e Azumi Asakura sarà Misaki Shokuhō.



Durante l’evento, Kazuma Miki, editore di Dengeki Bunko, ha rivelato che mentre la seconda stagione della serie presentava una “S” come sottotitolo, il nome ufficiale della terza non è ancora stato deciso dalla produzione. Vi ricordiamo infine che le prime due stagioni della serie, intitolate rispettivamente A Certain Scientific Railgun e A Certain Scientific Railgun S sono state trasmesse in Giappone a cavallo fra il 2009 ed il 2013.

Siete contenti di poter riabbracciare finalmente la bella Misaka e le sue amiche?