A Certain Scientific Railgun, la terza stagione esordirà in Giappone nel 2019

Attraverso una recente intervista pubblicata sul mensile nipponico Newtype, Kazuma Kamachi e Kazuma Miki, rispettivamente autore e editor di A Certain Scientific Railgun, hanno rivelato che la terza stagione dell’anime esordirà in Giappone nel corso del 2019, assieme alla trasposizione animata di A Certain Scientific Accelerator.

Annunciata ufficialmente poco più di un mese fa, in occasione dell’evento annuale "Dengeki Bunko 25th Anniversary Fall Dengeki Festival”, la terza stagione di A Certain Scientific Railgun sarà diretta ancora una volta da Tatsuyuki Nagai (Mobile Suit Gundam 00, Toradora!) presso lo studio d’animazione J.C. Staff. Sfortunatamente la suddetta stagione non dispone ancora di un sottotitolo ufficiale.

Spin-off della serie di light novel intitolata A Certain Magical Index, A Certain Scientific Railgun si compone attualmente di due stagioni televisive, per un totale di 48 episodi. Intitolate rispettivamente A Certain Scientific Railgun e A Certain Scientific Railgun S, queste sono state trasmesse sul circuito televisivo nipponico fra il 2009 e il 2013, ragion per cui i fan temevano che una terza stagione non sarebbe mai stata realizzata. Purtroppo la serie è ancora inedita nel nostro paese.

Gli episodi della terza stagione di A Certain Magical Index, attualmente in onda sul circuito televisivo nipponico, sono invece visionabili con sottotitoli in italiano sulla piattaforma di streaming Chruncyroll. A ragion veduta, è altalmente probabile che la nuova stagione di Railgun vada in onda solo dopo la conclusione di Index, che a quanto pare adatterà l'intera serie di light novel di Kamachi.



E voi, siete impazienti all'idea di poter tornare a seguire le vicende di Misaka e delle altre graziose protagoniste della serie?