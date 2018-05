A Giugno e Agosto saranno disponibili nel Regno Unito i nuovi cofanetti di ONE PIECE

Dopo oltre un anno di pausa, Manga Entertainment riprenderà le uscite di ONE PIECE in home video entro la fine dell'anno. ONE PIECE Collection 17 e 18 saranno disponibili nel Regno Unito rispettivamente il 25 Giugno e il 20 Agosto. I cofanetti contengo gli episodi che vanno dal 397 al 421 e dal 422 al 445. In copertina, Hancock e Jinbe.

L'ultima raccolta in home video di ONE PIECE ad opera di Manga Entertainment risale a Marzo 2017, inoltre, è stato precedentemente annunciato che ONE PIECE Film: Gold sarebbe arrivato presto nel Regno Unito in un modo o nell'altro, ma non ci sono stati ulteriori aggiornamenti in merito. Tra i contenuti speciali, ONE PIECE Collection 17 contiene i commenti della produzione per gli episodi 398, 405, 412 e 417, insieme agli speciali "Un giorno nella vita di Zoro" e "ONE PIECE in Cabina: con Sonny Strait". La Collection 18, invece, include i commenti per gli episodi 425, 432, 434 e 442. Inoltre, il cofanetto ha due nuovi speciali chiamati "Chopper Interpreta il Dottore" e "Cucinare con Sanji".

Di seguito potete trovare la descrizione della collection 17: "Rufy trasforma l'asta che si tiene nell'Arcipelago Sabaody in una vera e propria rissa quando colpisce un Drago Celeste in pieno volto. Ormai nel mirino della Marina, i Mugiwara dovranno fuggire dall'Arcipelago prima che l'Ammiraglio Kizaru li intercetti e li arresti. Insieme a due delle 11 Supernove presenti a Sabaody, Trafalgar Law ed Eustass Captain Kid, Rufy e compagni tentano il tutto per tutto, ma la situazione diventa complicata quando un esercito di Pacifista (robot con le sembianze dei Orso Bartholomew) giunge sulla scena".

Di seguito, invece, la descrizione della collection 18: "Rufy e Hancock arrivano alla prigione sottomarina di Impel Down, dove la Principessa Serpente usa ogni grammo del suo fascino per sedurre le guardie e far passare Rufy di soppiatto. Una volta dentro, alleanze inaspettate aiutano Cappello di Paglia a sopravvivere ai pericoli della prigione. Ma il pericolo più grande risiede nel direttore del carcere, Magellan, che grazie ai poteri di un Frutto del Diavolo è diventato un uomo velenoso, le cui tossine mettono in gioco la vita di Rufy. A salvarlo dalla morte ci penserà Emporio Ivankov, ambigua figura che s credeva morta da tempo. Con suo fratello così vicino, Rufy deve compiere l'ultimo atto di fede prima che sia troppo tardi".

Potete trovare le cover della due collection di ONE PIECE in calce alla notizia.