A partire dal 2019, l'anime di Princess Principal riceverà ben sei sequel cinematografici

Durante la giornata di ieri, attraverso l’account ufficiale Twitter dell’anime televisivo 'Princess Principal', è stata annunciata la produzione di ben sei sequel cinematografici che raggiungeranno le sale nipponiche a partire dal prossimo anno.

Tutte e sei le pellicole del progetto presenteranno contenuti inediti e riprenderanno la storia subito dopo la conclusione dell’anime originale, di conseguenza nessuno dei suddetti film avrà l’ingrato compito di riassumere gli eventi narrati lo scorso anno dalla serie televisiva.



In chiosa all’articolo vi proponiamo il primo video rilasciato da Bandai Visual per annunciare il progetto, mentre di seguito trovate la sinossi ufficiale dell’anime lanciato durante l’estate del 2017.



“Alla fine del 19° secolo, a Londra, il Regno di Albion è stato diviso in due parti da un muro gigantesco. Cinque ragazze frequentano la Queen's Mayfaire, una scuola convenzionale e prestigiosa. Sotto le spoglie di normali studentesse di liceo, agiscono come spie sotto copertura. Trasvestimento, ricognizione, infiltrazione, inseguimenti automobilistici… Ogni ragazza usa le proprie capacità speciali per farsi strada nell’ombra.”

Masaki Tachibana (Barakamon, .hack//Quantum) ha diretto la serie presso gli studi d’animazione Studio 3Hz e Actas. Ichiro Okouchi (Code Geass: Lelouch of the Rebellion, Kabaneri of the Iron Fortress) ne ha curato la sceneggiatura, mentre Kouhaku Kuroboshi (Kino's Journey, Sky Girls) era responsabile del character design. Yukie Akiya (Celestial Method, Code:Breaker), invece, era a capo delle animazioni, mentre Yuki Kajiura (Puella Magi Madoka Magica, Fate/Zero) ne ha curato la colonna sonora.