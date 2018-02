A quanto ammonterà la taglia di Luffy una volta terminata l'attuale saga di ONE PIECE?

Quello di Whole Cake Island è uno degli archi narrativi più apprezzati dai fan di, in quanto ha messo Luffy e gli altri protagonisti dinanzi a scelte difficili e ad avversari terrificanti. Ma al termine di questa imprevedibile saga, a quanto ammonterà la taglia del ragazzo di gomma?

Secondo una recente teoria più che valida, la taglia di Monkey D. Luffy potrebbe superare persino il miliardo di Berry e raddoppiare la cifra attualmente riportata sul suo mandato di cattura. Secondo l’utente Reddit KhornKT, la sconfitta di Cracker, su cui pendeva una taglia di 860 milioni, ed eventualmente del fratello Katakuri, la cui testa vale poco più di un miliardo, potrebbe raddoppiare o addirittura triplicare l’attuale taglia di Cappello di Paglia.



Come se la sconfitta dei due Generali dei Dolci non fosse già abbastanza, il mandato di cattura del ragazzo potrebbe essere influenzato anche dai disordini provocati nell’arcipelago di Big Mom, il cui piano è appunto stato rovinato dal giovane pirata. Qualora la taglia di Luffy superasse infine anche il miliardo, il suo prossimo avversario potrebbe dunque essere lo stesso Kaido - un personaggio che rispecchia perfettamente la descrizione che Eiichiro Oda ha voluto fornirci riguardo il prossimo antagonista della serie.



Charlotte Katakuri, intanto, è un avversario formidabile, e Luffy sembra finalmente in grado di tenergli testa, ma se vorrà fare i conti con un Imperatore addirittura, dovrà prima raggiungere e superare il livello dei loro principali sottoposti. E dal momento che le taglie degli Imperatori superano abbondantemente il miliardo, Cappello di Paglia dovrà di certo fare altrettanto per poter rappresentare, ai loro occhi, una vera minaccia.