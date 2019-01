A quanto pare, in Dragon Ball Super: Broly c'è un accenno all'Ultra Istinto

Di recente, grazie a Toonami, abbiamo potuto ammirare una nuova clip video promozionale di Dragon Ball Super: Broly. All'interno di essa abbiamo scorto un dettaglio davvero interessante: anche la pellicola diretta da Tatsuya Nagamine conterrà riferimenti all'Ultra Istinto?

A noi sembra proprio di sì. Com'è possibile notare nel breve video promozionale, in cui il doppiatore americano di Goku interpreta l'eroe nel momento in cui egli si trasforma in Super Saiyan Blue per fronteggiare Broly, c'è un breve frame della clip in cui sembra perfettamente riconoscibile l'Ultra Istinto.

Nel cercare di passare dal Super Saiyan God al Super Saiyan Blue, infatti, Kakaroth utilizza un grande quantitativo d'energia. Lo sforzo per evocare l'aura necessaria utile a effettuare l'upgrade in SSJ Blue, vediamo chiaramente che i capelli di Goku assumono temporaneamente una colorazione argentata, proprio come il Migatte no Gukui.

Ci sembra abbastanza chiaro che la scena strizza l'occhio all'attuale incapacità per Son Goku di effettuare volontariamente il power up che neanche gli dei della distruzione riescono a controllare. Nell'ultimo episodio della serie televisiva, infatti, il protagonista afferma che egli al momento non è in grado di trasformarsi volontariamente nell'Ultra Istinto.

La scena in questione, quindi, rafforza questa affermazione, ma al tempo stesso conferma che prima o poi rivedremo Goku sfoggiare nuovamente l'evoluzione dai capelli argentei, magari riuscendo prima o poi a controllarne l'utilizzo.

Dragon Ball Super: Broly, lo ricordiamo, uscirà il 28 febbraio 2019 in Italia.