Dragon Ball Super: cosa potrebbe mai insegnare Gohan al suo storico maestro Piccolo?

Durante un recente episodio del Torneo del Potere di Dragon Ball Super , rispettivamente allievo e maestro, si sono brevemente scambiati di ruolo, scatenando la fantasia dei fan di Akira Toriyama . Una fan art in particolare ipotizza una situazione piuttosto buffa...

Cosa succederebbe se Gohan fosse il maestro e dovesse “istruire” Piccolo? Grazie all’utente Twitter @DetectiveX, che solo qualche giorno fa ha diffuso in rete un suo simpatico disegno (visionabile in calce all’articolo), possiamo ammirare il Saiyan insegnare la moltiplicazione al namecciano!



Dal momento che Gohan, prima ancora di essere un guerriero, è stato allevato per diventare un giorno uno studioso, è abbastanza logico che il ragazzo insegni la matematica al proprio maestro di arti marziali. Piccolo l'ha addestrato nell'arte del combattimento, insegnandogli persino a sopravvivere in un ecosistema selvaggio, perciò Gohan non potrebbe far altro che trasmettergli ben altro genere di insegnamenti.

Proprio in Dragon Ball Super, Piccolo ha aiutato il suo primo (ed unico) discepolo a risvegliare nuovamente i propri poteri sopiti, raggiungendo ancora una volta lo strepitoso livello di combattimento ottenuto durante la saga di Majin Bu in Dragon Ball Z, quando l’anziano Kaioshin incrementò a dismisura il suo potenziale.

Fateci sapere attraverso i commenti se avete gradito o meno lo strampalato capovolgimento ipotizzato dall'utente @DetectiveX!