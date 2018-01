A sorpresa torna Shaman King: la serie di Hiroyuki Takei avrà un arco narrativo finale!

è una celebre serie manga e anime nata alla fine degli anni Novanta, ma nel 2004 su interrota prematuramente ed è rimasta finora senza una vera e propria conclusione: la musica sta per cambiare, perché il franchise si prepara a un ritorno in pompa magna nel 2018.

L'editore Kodansha ha infatti acquisito di recente i diritti della serie creata dal mangaka Hiroyuki Takei e nel corso del 2018 si prepara a lanciare un arco narrativo finale, che sarà serializzato sulle pagine del magazine Weekly Shonen Edge.

Non conosciamo ancora nessun dettaglio narrativo sull'ultima saga di Shaman King, ma l'editore ha aperto un nuovo sito web che celebra il 20esimo anniversario del franchise, inaugurando una serie di artwork dei protagonisti dell'opera.

Shaman King tornerà nel corso della primavera 2018: per chi avesse poca familiarità con l'opera, Shaman King fu creato da Hiroyuki Takei e narra la storia di Yoh Asakura, uno sciamano che vive a cavallo tra il mondo dei vivi e quello dei morti e che sin da piccolo era capace di vedere gli spiriti.

Il protagonista, nel corso delle sue vicende, arriva a partecipare alla Shaman Fight, una competizione ufficiale in cui tutti gli sciamani si affrontano da 500 anni con l'obiettivo di entrare in contatto con il Grande Spirito e diventare, appunto, lo Shaman King - un messia in grado di ripristinare l'equilibrio nel mondo e sconfiggere la distruzione.