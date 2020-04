ABC mostra la foto di un 'uomo in maschera',ma è un fan di ONE PIECE vestito da Doflamingo

Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato spesso della diffusione del Coronavirus in Giappone ed in particolare degli effetti della pandemia nell'industria dell'intrattenimento. Le ultimissime ovviamente sono coperte anche da molte emittenti americane e visto il flusso di notizie, è assolutamente normale che ogni tanto scappi qualche piccola gaffe.

In particolare, pochi giorni fa è diventato virale un articolo di approfondimento redatto da un giornalista della colossale emittente statunitense ABC, acronimo di American Broadcasting Company, una delle principali fonti d'informazione americane con sede a New York. Per rafforzare il concetto espresso nel suo pezzo - secondo il quale il Giappone starebbe vivendo un periodo estremamente complesso a causa del COVID - l'autore della news ha deciso di inserire una foto scattata da Charly Triballeau, raffigurante quello che viene descritto come "Un passante per le strade di Tokyo con indosso una mascherina".

Come potete vedere in calce, il "passante" - in realtà un celebre rapper/youtuber giapponese - ha rivelato la sua identità su Twitter, condividendo l'articolo e facendolo diventare virale. I fan di ONE PIECE ovviamente sono scoppiati in lacrime dopo aver visto il Joker all'interno di una news tanto importante.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto approfittiamo dell'occasione per consigliarvi di dare un'occhiata al vero messaggio della crew di ONE PIECE, condiviso pochi giorni fa dai ragazzi di Toei Animation.