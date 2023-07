Le abilità più assurde che nessuno vorrebbe più rivedere in una serie shonen

Gli anime shonen attirano gli appassionati per il modo in cui le regole della realtà vengono piegate con poteri e abilità fantastiche. Parliamo ad esempio dei Quirk di My Hero Academia, dei jutsu di Naruto o dei Frutti del Diavolo di ONE PIECE. Tuttavia, ci sono dei fenomeni unici che sono maggiormente irritanti che ispirati.

Per le centinaia di poteri creativi e mozzafiato esistenti negli shonen, ce ne sono altrettanti che non vengono visti di buon occhio. Ecco le abilità che nessuno vorrebbe mai più vedere in una serie shonen.