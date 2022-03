All About Ocean Blue, il boys love di Nagisa Furuya arriva con Edizioni Star Comics

Per gli amanti del genere boys love, il mese di marzo 2022 di Edizioni Star Comics comincia nel migliore dei modi. La casa editrice italiana, infatti, sui propri social network ufficiali, ha annunciato l’uscita di All About Ocean Blue, opera che segna il ritorno di Nagisa Furuya, già autrice di altre serie di successo.

Dopo l’esclusivo cofanetto di Blue Summer, che raccoglie You are in the Blue Summer e The Blue Summer and you, Star Comics porta in Italia una nuova serie queer. Dal 9 marzo, anche in versione ebook arriva All About Ocean Blue, l’ultima, emozionante love story di Nagisa Furuya.

In questa storia, l’autrice mostra i pensieri più reconditi e intimi di due ragazzi, in una storia dolce, fatta di sentimenti repressi e nascosti in fondo al proprio cuore per paura di perdere l’amico di sempre. Gli studenti Kai e Ren sono amici sin dalle scuole medie, e hanno sempre frequentato la stessa classe. All’ultimo anno delle superiori, però, sono costretti a separare il proprio percorso. Questo avvenimento scombussola la loro vita, soprattutto per Kai, che fino ad allora aveva nascosto ciò che provava. Scavando nel proprio animo, egli rifiuta il silenzio che si era imposto fino ad allora ed espone i propri sentimenti sopiti.

Il volumetto, con sovraccoperta, è solo una delle tante uscite di marzo 2022 di Edizioni Star Comics, e arriva in fumetteria al prezzo standard di 6,50 euro.