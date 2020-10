About That Transfer Student X: presentato il one-shot dall'autore di The Seven Deadly Sins

Nakaba Suzuki, autore di The Seven Deadly Sins, pubblicherà presto un nuovo one-shot intitolato About That Transfer Student X sul sito online di Shogakukan Manga ONE. Lo speciale sarà disponibile dalla mezzanotte del 31 ottobre 2020, e racconterà la storia dell'insegnante Mishuku e di e una misteriosa studentessa appena trasferitosi nella scuola.

About That Transfer Student X è la prima opera originale di Nakaba Suzuki pubblicata negli ultimi dieci anni, periodo di tempo in cui l'autore si è concentrato solo ed esclusivamente sulla serializzazione di The Seven Deadly Sins. Le avventure di Meliodas e compagni si sono concluse lo scorso marzo con la pubblicazione del capitolo 346 dell'opera, e i fan saranno sicuramente felici di scoprire un nuovo lavoro da parte dell'autore che li ha emozionati per così tanti anni.

In attesa di poter scoprire nuovi dettagli sul one-shot in arrivo domani, vi ricordiamo che The Seven Deadly Sins riceverà una quarta stagione dell'adattamento anime, in cui concluderà definitivamente il racconto. La nuova serie, intitolata The Seven Deadly Sins: Fundo no Shinpan, debutterà nel mese di gennaio 2021.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati a questo nuovo one-shot? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi, intanto, vi lasciamo alla recensione completa del manga di The Seven Deadly Sins.