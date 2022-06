About the Movement of the Earth: il pluripremiato manga diventa un anime grazie a Madhouse

About the Movement of the Earth, nome occidentale di 'Chi - Chikyuu no Undou ni Tsuite', è un'opera di Uoto sensei, un vero e proprio gioiello che negli ultimi mesi ha fatto parlare talmente così di sé in Giappone tanto da garantirgli la vittoria di diversi premi nel Sol Levante.

Il famoso studio Madhouse, un'azienda che negli anni si è fatta conoscere nel bene e nel male, da un lato per la qualità tecnica delle sue produzioni, basti pensare al recente Takt Op. Destiny, e dall'altra per lo sfruttamento dei suoi dipendenti. Ad ogni modo, sembra proprio che la compagnia stia lavorando all'adattamento televisivo del pluripremiato manga di Uoto.

Non sappiamo ancora lo staff incaricato del progetto, tuttavia si tratterebbe di un nuovo team dal momento che diversi dipendenti sono passati a MAPPA negli ultimi mesi. Ad ogni modo, per chi non avesse mai sentito parlare di About the Movement of the Earth, la trama recita quanto segue: "Siamo nel XV secolo, epoca in cui le idee eretiche portavano al rogo chi possedeva quella mentalità. Rafal, un bambino prodigio, un giorno incontra un uomo misterioso e, da quel momento, decide di studiare per scoprire una possibile "verità" in mezzo al pensiero eretico."

L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare molto presto insieme a nuove informazioni sulla produzione. E voi, invece, siete interessati a questo progetto dello studio Madhouse? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.