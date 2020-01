Absolute Carnage debutterà il 16 gennaio, ecco le Variant Cover di Zerocalcare e Spugna

Il profilo Instagram di Panini Comics ha mostrato, poche ore fa, le nuovissime Variant Cover di Absolute Carnage disegnate da Zerocalcare e Tommaso "Spugna" Di Spigna. La miniserie, scritta e disegnata da Donny Cates e Ryan Stegman, debutterà in Italia a partire da giovedì 16 gennaio.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata al lavoro dei due artisti. Zerocalcare ha realizzato tre illustrazioni, raffiguranti rispettivamente Venom, Spider-Man e Carnage. Acquistando i primi tre numeri potrete unirle per creare un bellissimo disegno. Spugna dall'altra parte ha realizzato una Variant Cover decisamente più in linea con lo stile di Stegman, ovvero con protagonista un Carnage deforme e terrificante.

Il primo numero di Absolute Carnage, composto da 72 pagine e pubblicato in America nel mese di agosto, è attualmente preordinabile per €6.21 sul sito ufficiale di Panini Comics. In totale, la miniserie si comporrà di 5 Volumi.

Sul proprio sito, Marvel Comics ha così descritto la serie: "Dopo aver messo sottosopra il mondo di Venom un anno fa, Donny Cates e Ryan Stegman stanno per riportare in auge le avventure di Carnage, per l'occasione pronto ad uccidere chiunque abbia mai avuto a che fare con un simbionte! Dopo aver bazzicato ai margini dell'Universo Marvel per mesi, Cletus Kasady è finalmente pronto a fare il suo grande ritorno a New York in una grande storia... e nessuno potrà impedirgli di dipingere di rosso la città!".

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono queste Variant Cover?