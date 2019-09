Absolute Carnage sta per uccidere un personaggio importante di Spider-Man?

Durante l'evento Absolute Carnage il simbionte si è impossessato del corpo del giovane Miles Morales, e le conseguenze ora sembrano terribili, soprattutto per un personaggio molto conosciuto dell'universo ragnesco.

Il simbionte invece di uccidere il ragazzo ha preso possesso del suo corpo, trasformandolo in una delle orde dalla mente alveare. Questo avvenimento ha portato al lancio del tie-in Absolute Carnage: Miles Morales. Il secondo numero di questa miniserie è stato rilasciato questa settimana, e vede Miles combattere con il simbionte per liberarsi dalla sua morsa, dato che quest'ultimo è deciso ad uccidere una sua conoscenza.

All'inizio del numero Carnage ordina al simbionte di Miles di andare in missione per uccidere un personaggio importante. Sulle prime non rivela l'identità e il motivo di questo omicidio, tuttavia Miles - ottenebrato dal simbionte - esegue le sue direttive.

Poco dopo si scopre è J. Jonah Jameson l'obiettivo del simbionte, il quale devasta l'edificio del giornalista per riuscire a catturarlo. A difenderlo accorre Silver Sable, con Miles che cerca in tutti i modi di divincolarsi dal simbionte, per poi perdere nuovamente il controllo e azzannare Jameson.

Si chiude in questo modo il secondo numero del tie-in, con Jameson che viene morso ferocemente dal simbionte e con le sue urla che riempiono l'ultima pagina. E' una chiusura tipica dei comics, e nonostante il personaggio potrebbe sopravvivere , la grave ferita che ha subito mette in dubbio la nostra ipotesi.

La run di J.J Abrams è iniziata, e molti fan si sono chiesti l'identità del nuovo villain, approfondiamo la questione con una teoria nel nostro articolo. Per una panoramica più completa del primo numero, potete leggere qui un riassunto.