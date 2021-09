Un accattivante cosplay di 2B da Nier Automata: la foto di Grusha scatena una sfida con A2

Il progetto Nier Automata ha rivitalizzato il brand Nier, esploso in popolarità nel corso degli ultimi anni proprio grazie a questo videogioco. Abbiamo indossato i panni di 2B, un'attraente donna dall'abito nero svolazzante che colpiva con la sua spada avversari di ogni tipo per adempiere alla sua missione.

Nel tempo, Nier Automata ha venduto sempre di più, ingraziandosi il favore del pubblico anche a distanza di anni dalla prima uscita per console. 2B ha attirato molti appassionati grazie alle sue movenze e ai suoi particolari e per questo sono nati molti cosplay che l'hanno impersonata. In rete infatti quasi ogni cosplayer professionista ha riprodotto la protagonista di Nier Automata, come fatto da Shirogane-sama più volte.

Oggi però il cosplay di 2B che ha attirato molto il pubblico è quello di Grusha, cosplayer che un tempo aveva già vestito i panni di A2, un altro dei personaggi di Nier Automata. E proprio in virtù di ciò, insieme a questa nuova foto che mostra una 2B accattivante, lancia una sfida: è meglio 2B o A2? Di certo la 2B disponibile in questa foto non rende semplice la scelta.

Per scegliere, potete anche rifarvi al cosplay di A2 da Nier Automata proposto da Alin Ma e che ha attratto molti follower su Instagram.